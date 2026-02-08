阪神 日本ハムと８日今季初対外試合 佐藤輝、森下、坂本ＷＢＣトリオ出場 トップバッターは前川
阪神・藤川球児監督（４５）が７日、今季初の対外試合となる８日の練習試合・日本ハム戦（名護）のスタメンを明かした。ＷＢＣ日本代表に選出されている佐藤輝は「４番・三塁」、森下は「２番・右翼」で名を連ねた。相手先発は昨季ブレークした達。１イニングを投げる予定で、中軸コンビと対戦する可能性もある。坂本は「６番・捕手」で先発マスクをかぶる。
また、トップバッターは前川が務めることが決定。今キャンプは打撃練習でフルスイングを封印し、コンタクト率の向上に注力してきた。左翼の定位置再奪取を狙う男が、対外試合でのアピールを目指す。他には高寺、中川、百崎も先発出場。具志川組からは福島、佐野らも帯同し、与えられた出番で存在感を発揮したいところだ。
指揮官はファンに向け「ぜひ多くのファンの皆さまに球場へ足を運んでいただき、選手たちの姿をご覧いただければと思います。天気予報ではかなり冷え込むことが予想されていますので、暖かい服装でお越しください」とコメント。２年目の“初陣”に注目が集まる。
１番・一塁 前川
２番・右翼 森下
３番・遊撃 ディベイニー
４番・三塁 佐藤輝
５番・ＤＨ 浜田
６番・捕手 坂本
７番・中堅 高寺
８番・左翼 中川
９番・二塁 百崎
投手 茨木
◆帯同メンバー
【投手】椎葉、今朝丸、門別、工藤、木下、石黒、津田、松原
【捕手】藤田、嶋村
【内野手】元山、谷端、小幡、佐野
【外野手】井坪、福島、コンスエグラ