「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出されている阪神・石井大智投手（２８）が７日、今キャンプで初めてシート打撃に登板し、圧巻の投球を示した。ＷＢＣ球とピッチコム（サイン伝達機器）を使用して打者３人に１７球。佐藤輝を直球で中飛に仕留める“サトテル斬り”もあり、改良に取り組むフォークへの収穫も持ち帰った。本大会まで残り１カ月。大舞台に向け、抜かりなく準備を整えていく。

１８・４４メートルの空間には、２月上旬とは思えぬ緊張感が漂っていた。マウンドの石井が、虎の主砲と対峙（たいじ）。何ともぜいたくな対戦を、観衆は食い入るように見つめていた。今キャンプ初めてのシート打撃登板を終え「良かったと思う点と、まだまだ詰めていかなきゃいけないところがある。実際の大会の試合までにはしっかり仕上げたいなと思います」と謙虚に自己分析した。

先頭の島田を一ゴロに料理して、佐藤輝との対戦。カウント１−１からシンカーで空振りを奪って追い込むと、ファウルとボールを挟んで主砲も対応した。そして迎えた８球目。打球は中堅後方を襲ったが、フェンス手前で中堅手のグラブに収まった。

本人は「風もあったので（スタンドに）入るかなと思いましたが、ちょっと（球が）垂れたんですよ。たぶんそれで（中飛になった）」と振り返った。昨季５０試合連続無失点のセットアッパーと４０発男による“日本代表対決”。極上の勝負は石井に軍配も「これからじゃないですか。お互いに」と気に留めることはなかった。

オフ期間で改良に着手したフォークは６球目に投げ、佐藤輝のスイングを誘った。ハーフスイングで判定はボールだったが「すごく、いい落ち方をしていて、すごく手応えを感じました」とプラスに捉えた。受けた坂本も「いいところには来ていた。その後、輝と３人でどんな感じかっていう話もしたので。そういうので積み重ねていけばいいんじゃないですかね」と打者の視点も参考に、磨きをかけていく。

４日には今キャンプ初めてピッチコムを使ってブルペン入り。同機器をシート打撃でも使用し「（戸惑いは）ないですよ。ただ音声が聞こえるだけなんで」と扱い方に不安がないことを強調した。

日本のＷＢＣ初戦は３月６日・台湾戦（東京ド）で今月１４日から代表合宿に合流。登板後には宜野座のファンから大きな拍手が送られた。「たくさんプレッシャーがかかるので、できるだけ応援してくれたらと思います」と苦笑い交じりに話した石井。重圧と闘い、寄せられた期待を力に変えて、世界に挑む。