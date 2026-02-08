◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、丸山希（27＝北野建設）が銅メダルを獲得した。同種目のメダルは2018年の平昌五輪で高梨沙羅が銅メダルを獲得して以来、日本女子2人目の快挙となった。これが今大会で日本選手のメダル1号となった。

表彰式では笑顔で応援に手を振った。表彰台に上がると両手を挙げて喜びを表現した。

1回目、49番目スタートの丸山は97メートル、135・7点で3位につけた。トップのストレムは136・9点でわずか1・2点差と小差。距離換算でわずか50センチ差だった。運命の2回目。丸山はK点を超える100メートルのジャンプでテレマークも決めた。合計261・8点でこの時点でトップに立ち、ガッツポーズ。待ち構えた高梨沙羅らと熱い抱擁をかわした。残る2人、1回目2位のプレブツ（スロベニア）、トップのストレム（ノルウェー）には抜かれたが、重圧をはねのけた。

「苦労した4年間だったので、まさか初日で取れると思ってなかったんですけど、ノーマルヒルで銅メダル取ることができて、すごくうれしいです」と笑顔で語った。「To Beatのラインが1本目よりも2本目は落ち着いて見えていたので、確信して飛べた。1本目より良いジャンプができたかなって思います。ノーマルヒルはきん差になると思っていた。積み重ねてきたものがきょうの2本目に出せて良かった」と話した。

丸山は1998年長野五輪の4カ月後に、長野・野沢温泉村で生まれた。ジャンプとの出会いは小学1年生。「コーチが両側から抱えてくれて。でも、いきなり手を離されて飛んだのを覚えています」。4年生で本格的に競技を開始し、同学年は丸山と男子2人。当時は男女のカテゴリー分けもなく、大会で負けると悔し涙を流した。この時から、負けず嫌いな性格が培われた。

代表入りが有力視された22年北京五輪直前の全日本選手権で着地の際に転倒。左前十字靱帯（じんたい）を損傷するケガを負った。「その時は競技歴の中で一番良いジャンプだった」。転倒の瞬間は覚えていないが、空中の感覚は体に残っていた。歩くことから始めたリハビリ。「ゼロから始まった」という4年間は、その会心の飛躍を取り戻す旅でもあった。

「金メダルを目指す」。そう言い切れる強さの裏には、積み重ねた練習への自信と、天国の母への思いがある。高校時代に病気で亡くなった母・信子さんから、繰り返し言われてきた。「何かで1番になりなさい」。その言葉を胸に、丸山は人生最高の飛躍に挑み、メダルを手にした。「私は、自分のやりたいことを突っ走ってしまう性格で、本当にいろんな人に迷惑かけたと思うんですけど、それを受け入れてくださった皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです」。混合、ラージヒルと戦いは続く。

◇丸山 希（まるやま・のぞみ）1998年（平10）6月2日生まれ、長野県野沢温泉村出身の27歳。姉の影響で小1で初めてジャンプをし、小4で本格的に競技を始める。長野・飯山高、明大を経て北野建設に所属。18年12月のリレハンメル大会でＷ杯初出場。世界選手権は4度出場し、23年個人ラージヒル4位。昨夏の国際大会、グランプリで個人総合優勝。Ｗ杯今季6勝。1メートル61。