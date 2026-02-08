巨人・石塚裕惺内野手（１９）が７日、“５打席連続出塁”をマークした。サンマリンスタジアムで行われたライブＢＰで山城から痛烈に中前へはじき返すなど、１打数１安打２四球。１安打１四球だった５日を含め、今キャンプの実戦形式は全打席出塁を継続中とバットでアピールを続けている。居残りの特守では送球改善に取り組むなど、約１０時間の猛練習に汗を流した。

一球で仕留めた。３８人中、大トリとなった石塚の第３打席。山城が投じた初球の高め１４６キロを、フルスイングではじき返した。火の出るようなライナーを中前へ運び「（打席内容は）まだまだ全然ですよ」。本人は謙遜したが、調整過程の違いで投手有利とされる２月。直前まで６投手中、５人が無安打投球を続けていただけに、１９歳の快音が際立った。

アウトにならない。今キャンプは２度の実戦形式の計５打席で２安打３四球。ボール球には一度も手を出さず、好球必打が結果に結びついている。橋上オフェンスチーフコーチは「だいぶ目立ってきましたね。スイング自体も良くなってきているし、コンタクトもだいぶ上がってきている」。持ち味の打撃でのアピールに目を細めた。

実戦形式がなかった第１クールは木の花ドームで連日、複数球種にコースも細かく選択可能な高性能打撃マシン「ハックアタック」を打ち込んだ。自主的に１５０キロ超の直球、変化球と対戦し「目慣らしの部分ですごくいいのかな」。実戦感覚を維持して臨んだ第２クールでいきなり、結果を残している。

課題の克服にも余念はない。ライブＢＰ後はサンマリンスタジアムで川相ディフェンスチーフ、吉川内野守備兼走塁コーチと特守を敢行。三塁の位置で捕球後の足さばきを反復すると、続けてバレーボールをスパイクして体を縦に使った送球動作を体に染み込ませた。「苦手なところも多いですし、そういうところをつぶして、自分でまず不安なく試合に出られるように」。高卒ルーキーだった昨季に２軍で打率３割２分７厘を残した類いまれな打撃力を生かすのも、守備の懸念が払拭（ふっしょく）されてこそと心得ている。

視察に訪れた山口オーナーに「今年期待の一人ですからね。体もまた大きくなっていて調子も良さそう」と名指しされ、次世代のスター候補としてかかる期待は大きい。午後５時３０分過ぎまで室内に居残り特打を続け、小浜と並んで最後に帰路に就いた。今後の実戦に向け「もう数をやって慣れていくだけだと思います」。来たるべき覚醒の日へ、確かな一歩を積み重ねていく。（内田 拓希）

村田真一Ｐｏｉｎｔ 石塚は順調に成長しているよね。この時期に山城の１４６キロに力負けすることなく、キレイにはじき返した。昨年よりも体が大きくなっているし、体重が５キロ増えたと本人も言っていたよ。高卒２年目とは思えない力強さにトップから最短で球を捉えるスイング。昨季２軍で３割打った力は本物やと思う。あとは１軍の投手への変化球への対応力やけど、こればかりは経験を積むしかない。競争にはなるけど、１年を通して１軍で試してみたい選手になってきたね。

◆石塚のライブＢＰ全５打席

（カウント１―１から）

▽５日

Ｐ西舘 四球

Ｐ横川 中前安打

▽７日

Ｐ田和 四球

Ｐ山城 四球

Ｐ山城 中前安打