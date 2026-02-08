「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）

宜野座に頼もしいルーキーが現れた。ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が、宜野座でのシート打撃に“プロ初登板”。打者５人をパーフェクトに抑える堂々のデビューを飾った。

「久保田コーチから『順調だね。合格点』って言っていただいたので、一安心というか、最低限のことはできたかなと」

シート打撃、最後の投手として能登がマウンドに上がった。藤川監督をはじめとした、１軍首脳陣もバックネットの前で熱い視線を送る。「（緊張は）めちゃくちゃしました」と笑みを浮かべながら振り返ったが、そうは感じさせない落ち着いた内容だった。

先頭の元山を直球で右飛に打ち取る。続く高寺、中川といった昨季１軍でも活躍した打者は変化球で崩して抑えた。最後は井坪を投ゴロに仕留めてマウンドを降りると、スタンドを埋めた虎党から大きな拍手が起こった。

自慢の武器もしっかり見せつけた。長身から投げる縦割れのカーブでカウントを整え、優位に投球を進めた。右腕は「（打者の）目線が浮いた分、ストレートでフライを打ち上げてもらったりできるので、有効に使える」と手応えを口にした。

このカーブに、他球団も警戒を強めた。巨人の萩原スコアラーは「困った時にカウントを取れる」と評価。ヤクルトの松井スコアラーは「面白いんじゃないですか。うちにもバンデンハークとかいましたけど、外国人投手っぽい」と、ソフトバンク時代に２年連続で２桁勝利を挙げた長身助っ人右腕と重ね合わせた。

強気な姿勢も特徴だ。バッテリーを組んだ先輩捕手にも物おじせずに首を振った。球を受けた伏見は「全然嫌な気持ちはしない。どんどん振ってほしい。北海道出身。なかなかずぶとい」と、同じ道産子の後輩が見せたマウンドさばきをたたえた。

８日以降は再び場所を具志川に戻し、鍛錬の日々に向かう予定。能登は成長を続け、さらに大きくなって１軍に戻ってくる。

◆能登 嵩都（のと・しゅうと）２００１年９月２９日生まれ、北海道出身。２４歳。１８４センチ、８８キロ。右投げ右打ち。投手。旭川大高３年夏に甲子園出場し、１回戦星稜戦で１失点完投も敗退。桐蔭横浜大−オイシックスを経て、２５年度ドラフト５位で阪神入り。１５０キロ台の速球とカーブを武器とする。