◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】予選の最終種目となる男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２大会連続出場の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベスト（１０８・７７点）に迫る１０８・６７点をマークした。

１８歳で初出場だった２０２２年北京五輪は、団体銀、個人銀と２つのメダルを獲得した鍵山。前回の団体ではフリーに出場し、当時の歴代３位となる２０８・９４点で１位と衝撃の五輪デビューを果たした。３種４本の４回転を決め、日本の銀メダル獲得に貢献。２度目の五輪も、男子のエースとして重役を果たした。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、神奈川県出身。２２歳。５歳から競技を始める。１９年１２月の全日本選手権でジュニアながら３位。２０年ユース五輪で金メダル。同年の四大陸選手権でジュニアで銅メダル。シニア転向後初出場の２１年世界選手権で銀メダル、２２年北京五輪で銀メダル。２４年全日本選手権制覇。父は９２年アルベールビル、９４年リレハンメル両五輪に出場し、９３年に全日本３連覇の正和さん。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。