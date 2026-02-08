「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）

強い覚悟がプレーに表れた。阪神・木浪聖也内野手（３１）が具志川組からシート打撃に参加し、バットでアピールした。１打席目からいきなり見せた。「思い切っていった中で、どうなるかではあった」と湯浅の初球を左前へ。２打席目も波に乗った。追い込まれたが、早川の６球目を左中間への二塁打に。今キャンプ初めて臨んだ実戦形式で、藤川監督も見守る中、２安打と結果を残した。

プロ１年目の２０１９年の春季キャンプでは、実戦全８試合で安打をマークし、開幕スタメンをつかんだ。ルーキーイヤーぶりのロケットスタートを見せたが、それでも「ホッとすることはない」と慢心はなかった。

今季は新外国人のディベイニーや小幡、熊谷、新加入の元山らと遊撃を争う。昨年は７２試合の出場で打率・１９３、０本塁打、１５打点の成績にとどまった。キャンプも人一倍の覚悟を持って臨んでいる。「奪っていく、追いかける立場なので、そこに遠慮はいらない。今、結果がいいからどうとかではなく、ずっとアピールし続けないと奪えない。すごく強い気持ちを持ってやっている」と明かした。

プロ８年目で初めての具志川組スタートとなった。藤川監督も求めていた「自分を俯瞰（ふかん）する時間」は過ごせている。「まずは守りだと思う」と守備練習にも力を入れている。「ワンチャンスをものにできるように頑張ります」。定位置奪還へ、アピールを続けていく。