で、でか過ぎる…。オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が７日、春季キャンプ地の宮崎ＳＯＫＫＥＮスタジアムで爆笑連続の入団会見を行った。

「とても興奮している。早くチームの一員になれるように頑張っていきたい」。メジャーの公式ホームページなどで史上最高身長に並ぶ２１１センチと報じられていたジェリーだったが、この日の会見では「いつも低く記載されているのですが実際は２１３センチです」と自ら史上最長であると明かした。

「身長が高いことでリリースポイントでかく乱できる。自分の武器としてやっていく」は当然の話だが、長身…すぎるだけにさっそく、日本の“洗礼”も。「ホテルのシャワーを浴びる時に座らないといけない（笑）。トレーナーにヘルメットを用意してもらいます（笑）」などとキレのいい冗談で笑いを誘い、写真撮影でも会見場の天井に手を当てて「電球の交換は承ります」と周囲を爆笑させた。

岸田監督も「人生であんなでっかい人間に会ったのは初めて」と驚愕。ちなみに服はもちろん、靴のサイズも３４センチと大きいため、日本では買えないことを予測し「全部１年分持ってきた」という。会見後は投内連係などチームの部分練習に参加し、「とても素晴らしい一日だった」とジェリー。１０日の初のブルペン入りでそのベールを脱ぐ。

◆ショーン・ジェリー（Ｓｅａｎ Ｈｊｅｌｌ）１９９７年５月７日生まれ、米国ミネソタ州出身。２８歳。２１３センチ、１１３キロ。右投げ右打ち。投手。１８年度全米ドラフト２位でジャイアンツと契約。２２年にメジャー初登板を果たす。２４年には自身最多の５８試合登板と、頭角を現した。メジャー通算９３試合、７勝８敗０セーブ、防御率５・１１。