「巨人春季キャンプ」（７日、宮崎）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、初の実戦形式となるライブＢＰに登板した。「６０点、７０点くらいですかね」と自己採点も、この日の最速は１４６キロを計測。持ち球の全てもお披露目し、収穫は十分だった。

「しっかり腕を振ること」をテーマに上がったマウンド。カウント１−１から行われた登板で、打者５人を無安打に抑えると２三振を奪った。中でも、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）への内角にズバッと決まった１４５キロには「いいボールだった。あそこに投げられないとしんどくなってくるのは自分なので。一つの武器ではあります」と少しだけ胸を張った。

右打者相手に奪ったクロスファイヤーに阪神の嶋田スコアラーは「あれはいいわ、いい角度できている」とうなり、広島の岩本スコアラーは「（元ソフトバンクの）和田さんみたい。直球の質でいったら、刺される感じがね」と警戒。即戦力左腕として他球団の００７たちの視線を独占だ。

「スライダーの曲がりが良くなかったので、そこは修正が必要かなと思います」。出た課題をつぶし、開幕ローテ入りへ次なるステップに進んでいく。