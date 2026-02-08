エールディヴィジ 25/26の第22節 ズウォレとフォレンダムの試合が、2月8日02:45にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）、オザン・キョクチュ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ズウォレのシモン・グラベス（DF）のアシストからトリスタン・ホーイヤ（DF）がゴールを決めてズウォレが先制。

しかし、34分フォレンダムが同点に追いつく。ブランドレイ・クワス（MF）のアシストからロビン・クライセン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。ロビン・クライセン（MF）からベンジャミン・パウウェルス（FW）に交代した。

58分、ズウォレは同時に3人を交代。トリスタン・ホーイヤ（DF）、ヤディール・ペライラダハマ（MF）、タイス・オースティング（MF）に代わりオリビエ・アールツセン（DF）、ニック・フィクトインハー（MF）、カイ・デローイ（FW）がピッチに入る。

63分、フォレンダムが選手交代を行う。アレックス・プラット（MF）からジュニーニョ・バクナ（MF）に交代した。

74分、ズウォレが選手交代を行う。ヨウネス・ナムリ（MF）からオディセウス・ベラナス（MF）に交代した。

79分、フォレンダムが選手交代を行う。オザン・キョクチュ（FW）からロベルト・ミューレン（FW）に交代した。

83分、ズウォレが選手交代を行う。ショラ・ショレティレ（MF）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分フォレンダムが逆転。ダブ・クワクマン（MF）のアシストからブランドレイ・クワス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もフォレンダムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。フォレンダムが1-2で勝利した。

なお、ズウォレは15分にヨウネス・ナムリ（MF）、53分にヤディール・ペライラダハマ（MF）、76分にニック・フィクトインハー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 04:51:05 更新