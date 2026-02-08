「ずっと頭にあります」ベルギー２位クラブで20歳日本人FWが日進月歩の大進化！“ラッキー”の一言では済ませられない真の凄み【現地発】
PSVの名将ペーター・ボスは「連敗しないこと。それが強豪チームの条件だ」と語る。その言葉を信じるならば、現在ベルギーリーグ２位に付けるシント＝トロイデン（STVV）は強豪チームの名に値する。前節、シャルルロワに０対２の零封負けを喫した彼らは２月６日、ウェステルロー相手に４対０の快勝を収めた。
この試合でMF山本理仁がキャリア初のマルチゴールを決めた。10分、MF伊藤涼太郎の蹴ったCKをDF谷口彰悟がニアで合わせ、その裏でフリーだった山本がシュートを決めてSTVVが先制。２対０で迎えた39分には、相手GKのキックミスをFW後藤啓介が拾って山本に繋げ、ダメ押しゴールを蹴り込んだ。
テクニシャンのイメージだった山本は今季、『闘うMF』に大変貌。攻守に渡って幅広く奮闘しながら、90分間フルに戦うスタミナも付けた。さらにウェステルロー戦ではゴールシーン以外でも積極果敢にシュートを放ち、一段階、レベルアップした姿を見せつけた。
「なんか僕のところにボールが来ることが多かったので、正直、ハットトリックできたかと思ってます。だけどまあ、２点で良しとします（笑）」
なぜか自分のところにボールが来たという言葉とは裏腹に、ピッチの上では意欲的にボックス内に走ってゴールに関わろうとする山本の姿があった。
「そうですね。分析で『クロス（の処理）は相手のウイークポイント』だと分かったので、しっかり（相手ボックス内に）入っていくことを意識してました」
過去シーズン１ゴール・１アシストが最高だった山本は、今季すでに４ゴール・５アシスト。シーズンの深まりとともにキャリアハイを更新中だ。
後藤は82分、GKとの１対１を冷静に左足で決め、チームの４点目を記録した。一度はオフサイドの判定で認められなかったゴール。それでもオフサイドに細心の注意を払った走り込みが決め手となって、VAR判定でゴールになった。
「ちょっと先に出ちゃってオフサイドになりがちな場面でした。10番（MFセバウイ）が自分を向いた瞬間、『絶対、俺に出す』と思ったので一瞬止まってから（オフサイドになる可能性を減らして）、ラインの横を走る感じで自分のスペースを作り、スペースを作ったことでシュートコースもできた。あとは流し込むだけでした」
今季前半戦、後藤は「オフサイドを取られがちだったので、反省しないといけない」と言っていた。
「それはずっと頭にあります。それで自分自身、５点を失っているので。そういうのに気をつけたのが結果に繋がりました」
山本が決めた３−０のゴールは、後藤が相手GKに詰めたところ、ミスキックを誘発してから生まれた。
「あれはラッキーというか。あんな足下に（相手GKから）ボールが来るとは思ってなかった。その後の反応を早くできて、しっかり（山本にボールを出せた）。あそこでエゴを出して撃つこともできましたが、理仁くんがフリーでしたし、勝利のためにいい選択ができたと思います」
確かにラッキーだったかもしれない。しかし献身的に相手GKとDFにプレッシャーをかけ続ける今季の後藤の姿を見ていると、ラッキーの一言で済ますわけにはいかない。後藤がゴール間近まで詰めていたからこそ、相手GKのミスキックがクリティカルなものになった。
前節のシャルルロワ戦ではベルギーメディアが「STVVは怒っても構わない」と報じたほど、40分にFWアルブノール・ムヤが退場したシーンは国内で物議を醸した。その悔しい思いから１週間。しっかりSTVVは連敗を阻止した。アウェー席を埋めたSTVVサポーターに思いを馳せながら後藤は語る。
「サポーターがアップ前からアウェー席を埋めました。選手だけでなく、クラブ、ファン＆サポーターが全員、同じことを思っている。それが今の強さの秘訣です。良いサッカーをしていたのに前節、ああいう納得いかない結果になったのは、僕自身悔しかった。悔しすぎて２日くらい眠れませんでした。あの負けからしっかり４点取れたこと、そして前半戦でウェステルローに０対３でやられていたので、しっかりその借りを返せたのは大きかった」
