北海道コンサドーレ札幌は8日の開幕戦に向けて、キャンプ地の熊本で最後の調整を行いました。



川井健太監督は、あくまで試合をやってみないと分からないが、

自分たちだけに視点を当てれば、ここまでのキャンプでかなり良い感じに仕上がったと、

一定の手応えを感じている様子。



この日は攻撃の組み立て方やセットプレーの確認などを行い、約1時間で練習を終了。

そのまま試合が行われる敵地・いわきへと出発しました。



■川井健太監督

「相手を抜きにして自分たちの目線だけで言えば、非常にいいキャンプが送れた。変化の手応えは確実に感じている。沖縄ではメンタルや土台を意識し、熊本に入ってからは戦術的な強化ができて良いキャンプになった。プレシーズンマッチでイレギュラーな事態もあったが、それを経験できたことで逆にメンタリティがさらに鍛えられたと感じている。彼らは本当にフットボールが大好き。いい意味で『子供になれる』選手たちで、非常に好感を持っている。僕自身も選手も開幕を楽しみにしている。次のシーズンに向けてどう繋げていくのかが大切で、ここで何試合出たかとかは関係ない。毎日どういう取り組みで、このチームの共に歩めたかが大切。過去の開幕戦は残念な結果が多かったと思うので、それを払拭して、『今シーズンのコンサドーレはちょっと違うな』と思わせる戦いをしたい」

注目の新生コンサドーレの開幕戦は、8日（日）14時キックオフ。

この試合の模様はSTVで生中継します！