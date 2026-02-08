◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 フィギュアスケート団体（2026年2月7日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。

男子のショートプログラム（SP）には「4回転の神」こと米国代表のイリア・マリニン（21）が登場した。

冒頭の4回転アクセル―3回転トーループは4回転フリップに変更。決めれば世界初の快挙だったが、演技を変更した。その後の3回転アクセルでは乱れる場面もあった。4回転ルッツ―3回転トーループは決めたが、演技後には微妙な表情を見せた。

得点は98.00点で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）の108.67点には及ばず、男子SPは2位となった。

グランプリ（GP）ファイナルでは23年から3連覇、世界選手権では24年から2連覇中という絶対王者だったが、五輪の団体男子SPはまさかの発進となった。

昨年12月のGPファイナルではフリーで、クワッドアクセル（4回転半ジャンプ）を含む6種類計7本の4回転ジャンプに成功。史上初の快挙で、フリーで世界歴代最高の238・24点をたたき出した。史上初の5回転ジャンプにも意欲を示していた。

両親ともにオリンピアンで、自身は今回が五輪初出場。「米国チームの一員になることをずっと夢見てきた。共に支え合いたい」と意気込んでいた。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。