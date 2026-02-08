◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ 133-127 ロングアイランド・ネッツ(日本時間7日、ナウ・アリーナ)

2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手がGリーグのネッツ戦に先発出場。25得点13アシストを記録する活躍でチームを逆転勝利に導きました。

河村選手は第1クオーターから攻撃の起点となると、第2クオーターでは3ポイントを3本アシストし、自らもミドルジャンパーを決めるなど得点とアシストを重ねます。

相手にリードを許す展開のなか、第3クオーターには、73-76と3点差に追いすがる3ポイントを自ら決めます。また果敢なドライブから獲得したフリースローも沈めるなど躍動します。

それでも12点差を追う展開となった第4クオーター。ブルズはそこでも河村選手が起点となり、怒濤の巻き返しをはかります。河村選手はアシストに加え、要所で3ポイントやミドルを決め、さらには再三ドライブからファウルをもらい、フリースローを全て沈めます。

極めつけは2点を追う残り1分39秒、逆転となる3ポイントシュートを味方にアシスト。河村選手の活躍などでこのクオーターで43得点を奪ったブルズが、133-127で逆転勝ちを収めました。