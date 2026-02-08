特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が7日に各地で開幕し、「WEST―A」のJ2新潟は8日にアウェーで愛媛との開幕戦に臨む。7日は1次キャンプ地の宮崎県都城市で最終調整。初陣となる船越優蔵監督（48）は約1カ月間のキャンプで植え付けた粘り強く戦う姿勢に自信を示し、勝利を目指して一丸で走り続ける試合とすることを誓った。

愛媛との開幕戦を控え、いやが応でもピリッとした空気が漂う。約1時間のメニューをこなした選手たちを鋭い視線で見守った船越監督は、約1カ月に及んだ今キャンプでのチームの変化を語った。

「粘り強く戦う、愚直にずっとプレーして前を向いてゴールを目指すことは、できると少しずつ感じている」

新指揮官は「戦う」、「走る」、「仕掛ける」、「規律」の4つのコンセプトを土台にチームづくりに着手。キャンプ序盤はレアル・マドリードやユベントスなど世界的な強豪が取り入れているランニングメニューを参考にして走るだけの練習を行うなど、体力面のみでなくメンタル面の強化も図った。

昨季はJ1で4勝12分け22敗と大きく負け越し、大差の最下位でJ2に降格。新潟が伝統としてきた「相手より走り、相手よりもユニホームが汚れている」という戦う姿勢が薄れていると感じ、根幹から見直した。攻守の連係の向上などはこれからだが「根幹となる部分は落とし込めている。まだまだだけど、一定の手応えは感じている」とうなずく。

プロチームを率いての初陣となる船越監督。特別大会で昇降格はないものの開幕戦が近づき、寺川能人強化本部長からは「顔つきが変わってきたな」と声をかけられたという。ただ、監督としてU―20W杯などを経験してきただけに緊張はなく「わくわくしている」と目を輝かせる。昨季はリーグ戦19試合勝ちなしで終了。「結果が出ないと選手もついてこないし、サポーターも期待している」と勝利にこだわり続けて戦う覚悟だ。

キャンプ期間には練習の一環でサバイバルゲームも行うなど、一体感を何よりも重視する船越監督は「“楽しんでこい”とリラックスさせて送り出す方がいい。最後はそういう風に選手に声をかけたい」と見据えた。“船越イズム”を浸透させたイレブンが、いよいよピッチに立つ。（西巻 賢介）

○…今大会で主将を務めるMF藤原奏は、チームをまとめ上げて勝利に導く。これまでも背中でチームを引っ張ってきたが、大役を任された今季は「チームメートをどう動かすか、鼓舞するかを意識している」と言い、声でも積極的にリーダーシップを発揮する。プレー面では右サイドバックとして積極的な攻撃参加が求められており「意識が上がっているので結果が出ればいい」とゴールに絡む活躍を誓った。

○…新加入のDF加藤が、初戦から特長を発揮してサポーターにアピールする。1対1や前線への鋭いパスが武器の左サイドバックは「全員が同じ意識で強度を高くできた」とキャンプを振り返る。「ようやく来た」と待ちわびてきた開幕戦。現在は愛媛県内に在住の家族も観戦に訪れる予定でモチベーションはさらに高く「持ち味をしっかり試合で出したい」と力を込めた。