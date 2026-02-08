【巨人＝宮崎】自己採点は「６０、７０点くらい」と辛口だが、即戦力左腕が実力の一端をのぞかせた。

ドラフト１位ルーキー竹丸和幸（鷺宮製作所）が実戦形式の打撃練習に初登板。力みのないフォームからの最速１４６キロは、対戦打者に特有の「打ちづらさ」を感じさせるものだった。

１ボール、１ストライクから始まる形式で延べ５人の打者と対戦。最初に対戦した佐々木は、コンパクトなテイクバックで球を持つ左手が隠れるように見える投法に戸惑った。「ちょっと見づらい位置からスリークオーター気味に腕が出てくる。外のまっすぐはすごく角度も感じた」。四球を選んだが、差し込まれるようなファウルもあった。

角度のある速球は右打者にも威力を示し、ドラフト５位の小浜佑斗（沖縄電力）からは内角球で空振り三振を奪った。「いい球だったかな」と竹丸自身も振り返った１球に、バックネット裏で視察した阪神スコアラーは「角度のあるいい『クロスファイア』を投げる。ホームベース上での球の強さも感じた」と警戒感を口にした。

５打者に計１９球を投じ、無安打、２奪三振。カーブ、スライダーの精度に課題を残したが、杉内投手チーフコーチは「無難に投げられたのはよかった。球速以上に速く見えるのかな」と及第点を与えた。「今日はしっかり腕を振ることがテーマだった。それはできたと思う」と竹丸。打者と対峙（たいじ）した初登板で、実戦向きの能力を示した。（田原遼）