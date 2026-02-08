多くの政党が公約したからといって、消費税の減税を本当に実行してよいのか。

また各党の主張には、激変する国際情勢に対応できる道筋が示されているのか。

説得力のある政策を訴えている政党や候補者を見極めて、貴重な１票を投じたい。

第５１回衆院選はきょう、投票日を迎えた。自民党と日本維新の会による新たな連立が信任を得られるかどうかが、最大の焦点だ。

与党は衆院解散前、無所属議員の協力も得て過半数をぎりぎり確保していた。自民党が直近２回の国政選挙で惨敗した影響が大きい。

高市首相が、失った保守層や若者の支持を取り戻し、議席を大きく伸ばすことができれば政権運営は安定するだろう。

一方、新党の中道改革連合は、安全保障関連法を合憲とするなど現実的な公約を掲げたが、情勢調査では苦戦が伝えられている。選挙結果次第では、他の野党を巻き込んだ再編の可能性もある。

今回の衆院選は、解散から投開票日までの期間が戦後最短の１６日間しかなかった。

地域によっては投票所の入場券の発送が遅れた。しかし、自治体による呼びかけもあり、今月６日までの小選挙区の期日前投票者数は約２０７９万人で、前回２０２４年の衆院選の同じ期間と比べて４００万人以上増えた。

衆院選の投票率は１２年以降、５回連続で５０％台にとどまっている。２４年は戦後３番目に低い５３・８５％だった。有権者の４割以上が選挙権を行使しない状況は民主主義の土台を揺るがしかねない。

今回も、荒天による投票率の低下は懸念材料だ。

投票率の低迷が目立つのは若い世代だ。総務省の調査によると、前回の１０代の投票率は３９・４３％、２０代は３４・６２％にとどまった。

各党は負担軽減策を訴えているが、その代替財源を確保できなければ将来にツケが回る。若者にとって重要な問題である。選挙での意思表示は大切な機会だ。

ＳＮＳの普及によって、選挙や政治に関心を持つ人が増えているとされる。ただ、デジタル空間には、偽・誤情報も少なくない。

今回の選挙でも、生成ＡＩ（人工知能）を使って第三者が作成したとみられるニセ動画が飛び交った。有権者の投票行動を歪（ゆが）めることになりかねず、言語道断だ。

他の信頼できる媒体を活用して情報の真偽を確かめてほしい。