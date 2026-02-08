フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）と経営改革を強く迫る「物言う株主」との対立が、ようやく収束した。

フジは、放送事業を担う責務の重さを受け止め、経営再建を急がねばならない。

フジの経営問題は昨年、深刻化した。元タレントの中居正広氏を巡る性加害問題でフジテレビの統治不全が露呈し、ＣＭ出稿の差し止めが広がったためだ。

加えて旧村上ファンド系投資グループが大株主に浮上し、フジがさらに憂慮する事態になった。

旧村上ファンド側は、放送法の上限にあたる３３・３％まで株式公開買い付け（ＴＯＢ）で買い増す意向を通知してきた。

ファンドの買い増しが成功したら、経営の重要事項に対し、事実上の拒否権が行使されることになりかねない。危機感を強めたフジは一時、買収防衛策の発動も検討したとみられている。

旧村上ファンド側との対立点はフジＨＤの傘下にある「都市開発・観光事業」の扱いだった。都心に優良不動産を保有する「サンケイビル」など１１社で構成し、営業利益の多くを稼ぎ出している。

旧村上ファンド側は、この不動産事業に依存する構造がメディア事業などの成長を阻み、今回の不祥事の背景にもあるとして、不動産事業の分離や売却を求めた。

これに対し、フジは経営の安定を確保するため、不動産事業は必要との立場を崩さなかった。

しかし、フジは３日、最終的に不動産事業の分離や売却などを受け入れると発表した。これを踏まえ、旧村上ファンド側は、ＴＯＢの方針を撤回した。フジは苦渋の選択に追い込まれたと言える。

フジは発行済み株式の約３割にあたる自社株買いを実施し、旧村上ファンド側がこれに応じたことで、ひとまず対立は収まる形になった。だが、経営の柱だった不動産事業を切り離せば、フジの今後の経営は困難が予想される。

放送局の経営が不安定になることは望ましくない。

フジＨＤはフジテレビを傘下に置く。放送法はテレビ局に対し、健全な民主主義の発達に資するよう定める。報道の責務も重い。

放送への信頼を揺るがし、経営悪化と苦渋の選択を迫られたことを深く反省せねばなるまい。

総務省の有識者会議は、フジで起きた不祥事を受け、放送業界全体に、健全な経営の確保策を求めた。国も、番組への過度な介入にならないよう配慮しながら、監督を強化することが大切だ。