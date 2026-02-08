「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場で１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１本目９２メートル、２本目９６メートルの合計２３８・９点で１３位に終わり、２大会ぶりのメダル獲得ならず。４大会連続の入賞も逃した。

高梨は１本目で難しい追い風条件の中、飛距離を伸ばせず、首をひねった。挽回を狙った２本目もＫ点（９８メートル）には届かなかった。

それでも後輩の丸山希が自身以来となるメダルを獲得。伊藤、勢藤とともに２本目に１００メートルのビッグジャンプをみせた丸山に駆け寄り、歓喜の抱擁を交わした。「希ちゃんが銅メダルを取る姿を間近で見る事ができて、凄く幸せな気持ちになれた」と笑顔で語り、自身のジャンプについては「なかなか応援してくださる皆様に楽しんでもらえるようなパフォーマンスはできなかったんですけど、本当にスタートする最後まで応援がきこえて、スタートできた。凄く心強く飛ぶことができた。五輪前から少し調子を落としながらではあったんですけど、その中で自分の最大限のジャンプはできたかなと思ってます」とうなずいた。

４年前の悪夢に再び立ち向かうために、この舞台に戻ってきた。２２年北京五輪混合団体でスーツ規定違反により失格。２回目に巻き返したが、チームは４位。あと一歩で表彰台を逃したことも自責の念を強くさせ、再び泣き崩れた。一時は引退も考えた。それでも翻意し、飛ぶ理由を探しながら競技を続けてきた。女子ジャンプの第一人者は「自分の全てをぶつけたい」と決意をにじませて、この舞台に臨んだ。

４大会連続となる五輪の舞台はまだ終わらない。１０日には前回悪夢を経験した混合団体、１５日には今大会から導入されたラージヒルもある。このままでは終われない。

◆高梨沙羅（たかなし・さら）１９９６年１０月８日、北海道上川町出身。８歳でスキーを始め、１１年コンチネンタルカップで史上最年少優勝を果たした。１７歳で日体大に飛び入学。五輪は１４年ソチで４位、１８年平昌で銅メダルを獲得した。２２年北京は個人戦で４位、初実施となった混合団体戦は１回目のジャンプの後、スーツの規定違反と判定されて失格となり、チームは４位。Ｗ杯では男女通じて歴代最多の６３勝と、女子歴代最多の１１６度の表彰台。クラレ所属。１５２センチ。