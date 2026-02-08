「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が銀メダル。金メダルは大技２本をそろえた木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が獲得した。

木俣は３回の試技のうち１回目、いきなり１９８０（５回転半）を成功し、８６・２５の高得点。２回目も１９８０を決め、８５・２５とそろえた。３回目に木村が逆転。再逆転を狙った木俣は得点が伸ばせなかったが、日本勢のワンツーが決まった。

公式練習後、２５年世界王者の木俣は「メダルを取ればこの種目の日本人初でもあるので頑張る」と意気込み。予選は１０位で通過したが、虎視眈々と表彰台を狙っていた。

昨年１０月、「世界選手権優勝で、自分の可能性と課題がより明確になりました。今季はワールドカップで安定して上位に入り、五輪代表の座を確実に掴みます。本番ではメダルを目指し、日本のスノーボードの存在感を世界に示します」とコメントした木俣。その言葉を体現すべく、大舞台に挑んだ。

◆木俣椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日生まれ、愛知県名古屋市出身。３歳からスノーボードを初め、小中学生は国内のＦＩＳ大会を転戦。２０年ユースオリンピックビックエアにて優勝し、同年のワールドカップ２位。それから２年間は怪我などで苦しみ、思うような結果を出す事ができなかったが、２３年世界選手権大会にてスロープスタイル種目では、日本人男子初となるメダル（銀）を獲得。同年のワールドカップでは大会史上初めてＢＳ１９８０（横５回転半）を成功させた。２５年世界選手権で、ビッグエア金メダルを獲得。ヤマゼン所属。