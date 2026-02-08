【ミネアポリス＝後藤香代】米ミネソタ州ミネアポリスで米移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に３児の母レネー・グッドさん（３７）が射殺された事件から、７日で１か月となる。

２週間前には看護師のアレックス・プレッティさん（３７）が税関・国境取締局（ＣＢＰ）職員に射殺される事件も発生し、住民の間でトランプ政権への不信感は募る一方だ。

二つの射殺事件の現場周辺には、中南米やアジア、アフリカなどの料理店が並ぶ。トランプ政権は４日、同州に派遣した不法移民を取り締まるＩＣＥやＣＢＰなどの連邦捜査官約３０００人のうち、７００人の撤収を発表したが、強引な取り締まりを恐れる人たちの外出控えは続き、国際色豊かな街は６日も閑散としていた。

その一角にあるメキシコ料理店のドアには、連邦捜査官の来訪を拒否する貼り紙が貼られていた。「お客さんが安心して過ごせる空間を保ちたい」と話す従業員ブライアン・レボラーさん（２４）は、客の出入りの度にドアを施錠する。

レボラーさんは「メキシコ出身の両親はＩＣＥにおびえて外出もままならない。僕は米国生まれの米国人だが、見た目で標的にされるのが怖い」と不安げだ。ＩＣＥの取り締まりに備えてパスポートを常に携帯しているが、「早く日常を取り戻したい」と語る。

ミネアポリスと、隣接するセントポールの両都市には、ベトナム戦争後の混乱から逃れてきたラオスなど東南アジアのモン族とその子孫計約９万人が暮らす。１月中旬、セントポールで米国市民権を持つモン族の男性が連邦捜査官に拘束された。寒空の下、下着姿の男性が自宅から連行される様子を捉えた写真が報じられるとコミュニティーに衝撃が走った。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、捜査官らは犯罪歴のあるモン族に狙いを定めていたが、男性に犯罪歴はなかったという。モン族の一員として小規模事業者を支援する団体を運営するマインザ・タオさん（４８）は、「モン族はベトナム戦争で米軍を支援し、米国の発展にも貢献してきたにもかかわらず、取り締まりの対象となったことに深く傷ついている」と涙ながらに語った。

ミネアポリスのグッドさんとプレッティさんの射殺現場は、２０２０年に黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害された現場にも近い。街ではＩＣＥの取り締まりを恐れない白人の住民を中心に、射殺事件に対する抗議デモが続いてきたが、その規模は縮小しつつある。

タオさんは「フロイド事件後に全米に広がり、数年で消滅した『ブラック・ライブズ・マター（黒人の命も大切だ）』運動のように、私たちもすぐに忘れ去られてしまうのではないか。人種差別的な取り締まりは繰り返されてはならない」と訴えた。