¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤«¤éàÉ¡¥Õ¥Ã¥¯á¹¶·â¡ÄÂç·ãÀï¤Ç¥¿¥Ã¥°²¦ºÂËÉ±Ò¡ª¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ç¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ê¥è¡×¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬¡¢½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¥¸¥å¥ê¥¢¡õ¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÇË¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï½ÉÅ¨¥ê¥¢¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ç¯Æ¬¤Ë¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ï£±·î£³£±Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ëÀï¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£²¡×¡Ê£´·î£±£¸¡¢£±£¹Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ»à¼é¤Ï»ê¾åÌ¿Îá¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¥¢¥Ê¤â¥é¥ó¥Ö¥ëÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥°¤ÎÄ©Àï¸¢¤ÏÊÝ»ý¡££¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢¤¦¤Á¤é¤¬¥¿¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²þ¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤È¥·¥ó¥°¥ëºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤Æà£³´§²¦¼Ôá¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¢¡× vs ¥¸¥å¥ê¥¢¡õ¥¥¢¥Ê¡¢²¦ºÂÀï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¤¥è¤ò½Ð¤»¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄ©È¯¡£¥¤¥è¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¹¶·â¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤à¤¬¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¥¢¥Ê¤ÏÏ¢·¸¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¤¥è¤ò¾ì³°¤Ø¡£¥¥¢¥Ê¤¬Êá¤é¤¨¤¿¥¤¥è¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¥ê¥ó¥°Æâ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥¤¥è¤ÎÉ¡¤Î·ê¤Ë»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤àÇËÅ·¹Ó¤Ê¹¶·â¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥¤¥è¤ÏÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤ë¤âÂç´¿À¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÂÑ¤¨¤¤ê¡¢¥¥¢¥Ê¤ò¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¥ê¥¢¤È¸òÂå¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¥ê¥¢¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥è¤Ï¾ì³°¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤À¡£Ä©Àï¼ÔÁÈ¤â¤·¤Ö¤È¤¯¡¢¥¥¢¥Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢¥¤¥è¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤«¤é¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤ë¤â¡¢¥¤¥è¤Ï¤³¤ì¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡£¤¹¤«¤µ¤º¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¤«¤é¥¤¥è¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤Î²«¶âÏ¢·¸¤ò·è¤á¡¢¥ê¥¢¤¬¥¸¥å¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥¤¥è¤Ï¥ê¥¢¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¾¡Íø¤ÎÊúÍÊ¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤ò´ã²¼¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¤¥è¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¥¢¥Ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¡×¤È´ÓÏ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥¢¤â£Ð£Ì£Å¡Ö¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³·î£±Æü¡¢¥·¥«¥´¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼Àï¤òÀ©¤·¡¢º×Åµ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Ä©È¯¤Ë¸½¤ì¡¢Íè½µ¤Î²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤âÉÔÅ¨¤Ê»ëÀþ¤ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆñÅ¨¤Î¥¸¥å¥ê¥¢ÁÈ¤òÂà¤±¤¿¡Ö¥ê¥¢¡×¤À¤¬¡¢º×Åµ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£