¸µ£Ô£Ï£Ë£É£ÏÄ¹À¥ÃÒÌé¡¡½°±¡Áª¤ËºÆ¸ÀµÚ¤Ç±ÊÅÄÄ®¤¬Ç®»ëÀþ¡¡ÌîÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â
¡¡£¸Æü¤Ï½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤À¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Àª¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áªµó¤Ï¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤À¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤âÁý¤¨¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°ÛÃ¼¤Ê¤Î¤¬¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤À¡£º£·î£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½°±¡Áª¤Ë¸ÀµÚ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Öº£½µËö¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆ±¤¸Áö¤êÊý¤À¤È²¿ÅÙ¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡º£¤è¤êÁá¤¯Áö¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Áö¤êÊý¤Ç¤Ê¤¤¤È¥¿¥¤¥à¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤âÆ±¤¸¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÆüËÜ¤¬º£¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ»¤Î¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨Êý¤ä°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Þ¤Þ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Æº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÌµÆñ¤ÊÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡£¶Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¿Í¤ÈÉé¤±¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡¡Éé¤±¤¿¿Í¤Ï¾¡¤Ã¤¿¿Í¤ò»¾¤¨¡¡¾¡¤Ã¤¿¿Í¤ÏÉé¤±¤¿¿Í¤ò¤â¤Ã¤È»¾¤¨¤ë¡¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¿´ÆÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤É¤¦¤«Áªµó¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹À¥¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥µ¡¼¤ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÄ¹À¥¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìºòÇ¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î²èÁü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ØÎ¢¶â¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÄËÎõÈéÆù¡£Î¢¶âÌäÂê¤¬¤½¤ÎÇ¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬À¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¥à¡¼¥É¡£¤¢¤ë½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ë¿ÌîÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ØÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ç½ÐÇÏ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»÷¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¤¬Ì¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£À¯¼£²È¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤È¡¢¼å¼ÔÌÜÀþ¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£Í¡½£±½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êº¸±¦¤ÎÅÞ¤«¤é¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ê¥Í¥¿¤Ç¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ò¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Î¾Â¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ£±¶¯¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢ÌîÅÞ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ïà¥«¥ó¥Õ¥ëºÞá¤òÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä¹À¥¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£