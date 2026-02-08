巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、初の実戦形式となるライブＢＰに登板して圧巻の無安打デビューを飾った。打者５人と対戦して無安打１四球、２奪三振。目標とする開幕ローテーション入りへ強くアピールした。視察した各球団のスコアラーも「厄介」「警戒する」と表現するなど、即戦力ルーキーを徹底マークした。

竹丸が投じた１４５キロの力強い直球が、ドラ５・小浜の内角をえぐるように突き刺さった。強風が吹き荒れるサンマリン球場。７メートルの冷たい風も「投球に影響があるほどではなかった」と動じなかった。風を切り裂くように、力強く全１９球を投げ抜いた。

緊張感はマウンドに上がった途端、不思議と消えた。「始まる前は流れとかも分からないので、そういう緊張とか不安はありましたけど。見ながら流れは分かったので、そこからは問題なく」。カウント１―１から始まった初の実戦形式。打者と対戦するのは、昨年１１月６日の社会人日本選手権２回戦・ホンダ熊本戦（京セラＤ）以来だ。最初の打者・佐々木には四球を与えたが、ここから本領を発揮した。

前日６日に「まずは真っすぐ」と予告していた通り、その後の宇都宮を１４６キロの直球で見逃し三振、小浜を１４５キロで空振り三振に。右打者の内角をえぐる「クロスファイア」は威力十分。甲斐も１４６キロのストレートで二ゴロに打ち取り、堂々とマウンドを降りた。「まずはしっかり腕を振るっていうのが一つのテーマ。球速もいい感じに出ていたのでよかった」。捕手を務めた大城も「真っすぐが思っているよりもピッてくる感じ」と社会人ＮＯ１投手の実力に目を見張った。

開幕戦を含む阪神３連戦（東京Ｄ）、広島３連戦（マツダ）でのローテ入りを目指す背番号２１。すでに各チームは神経をとがらせ、左腕の投球をチェックしている。阪神・嶋田スコアラーは「厄介」と表現。広島・岩本スコアラーは「真っすぐの感じが和田さんに似ている」と元ソフトバンク・和田毅氏に例え「ローテに入ってくる投手。警戒する」と早くも徹底マークする意向を示した。

圧巻デビューでドラ１の実力を見せつけた左腕だが「まだ変化球を操れていない」と慢心はない。近日中には紅白戦も行われる予定で「開幕からしっかり投げたい。今後はどんどん実戦が増えてくると思うので、結果を出していきたい」。ようやくベールを脱いだドラ１左腕が、満を持してサクセスロードを歩む。（北村 優衣）