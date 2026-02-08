◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）

浦和は開幕戦で千葉に２―０と快勝し、白星スタートを切った。京都への期限付き移籍から３年ぶりに浦和へ復帰したＤＦ宮本優太は、センターバックとして先発フル出場して無失点に貢献。「開幕戦で勝ったことも大事ですけど、アウェーで失点ゼロ、複数得点で勝てたことは、昨年の浦和には足りなかった部分。そこは自分たちにプラスなので、前向きに受け入れたい。でもきょう勝った時も、誰一人浮かれた話はしていなかった。そこはもう、次に向かっているのかな」と振り返った。

右サイドバックとしてプロ入りした宮本は、浦和では２２年に１５試合の出場にとどまり、２３年にはベルギー２部デインズへ期限付き移籍。同年６月に浦和へ復帰したが、この年は出場なしに終わった。そして２４年から期限付き移籍した京都で、２年合計６６試合に出場し、センターバックとして成長。今季、３年ぶりに浦和へと帰ってきた。

さっそく副キャプテンにも就任し、この試合ではＤＦラインの中心を担った宮本。ＧＫ西川周作は「（ラインを）押し上げるスピードは上がった。それはミヤが入ったことによって、成果をもたらしてくれている。中途半端に（ラインを）上げるより、しっかり上げる方が、より相手のパスの選択肢を減らしてくれる。統率力という部分では、真ん中の柱がしっかりしていると崩れることはないんじゃないか」と語り、その存在感へ信頼を寄せた。

またスコルジャ監督は「ビルドアップでもおもしろい組み合わせ」と語り、右ＣＢの宮本、高精度の左足フィードを持つ左ＣＢの根本健太の組み合わせに大きな可能性を感じ取った模様だ。流経大柏高、流経大時代はボランチでプレーした経験も持つ宮本は、ＣＢながら中盤的な能力も兼備。相棒をつとめた根本は「テンポよくパスを出せる、というか、すぐに出しやすいポジションを取ってくれる。ボールを受ける位置が明確になって、ここに取れば受けやすいな、というのがすごくうまくやれている」と相乗効果を明かした。

２３〜２５年はＤＦラインの中心としてプレーしたＤＦホイブラーデンが退団した今季、誰がＤＦラインを中心としてまとめるかは、浦和にとって最重要事項のひとつだ。身長は１７１センチと、ＣＢとしては小柄な宮本。しかし昨季までの浦和に欠けていたものを、この小さなＤＦリーダーがチームに注入する可能性を感じさせた開幕戦勝利となった。