◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）との「ワンツー」で初のメダル獲得となった。

◇木俣 椋真（きまた・りょうま）

☆生まれ 2002年（平14）7月24日生まれ、名古屋市出身の23歳。

☆競技歴 3歳でスノーボードを開始。小1の頃に五輪に憧れを抱き、当初はハーフパイプに取り組んだが、中2頃にスロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）に転向。各種大会に結果を残して頭角を現すと、19〜20年シーズンにはBAでユース五輪ご世界ジュニア選手権を制覇。23年にはSSで世界選手権2位、昨年はBAで世界選手権を制した。

☆復活 22年北京五輪代表を逃した後、翌22〜23年シーズンは全日本スキー連盟の強化指定を外れ、活動資金が枯渇。それでも両親やスポンサーの支援を受け、1シーズンで復帰した。

☆趣味 ゲーム。海外遠征では任天堂スイッチを必ず持って行く。ルービックキューブやけん玉といったアナログ系も得意。ルービックキューブは「30秒を切るくらいで（6面）そろえられる。200通りくらい（のそろえ方）を覚えている」。