◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】今大会最初のジャンプ競技となる女子個人ノーマルヒルを行い、初出場の丸山希（北野建設）が合計２６１・８点の３位に入り、日本勢メダル第１号となった。１回目に９７メートルを飛び３位。２回目は１００メートルのビッグジャンプを決めた。

丸山は「苦労した４年間だったので、ここでまさか初日で取れるとは思っていなかった。ノーマルヒルで銅メダルを取ることができてすごくうれしい」と歓喜した。

４度目の五輪で２大会ぶりのメダルを目指した高梨沙羅（クラレ）は１３位。勢藤優花（オカモトグループ）は１４位。最年長の伊藤有希（土屋ホーム）は１７位。女子は今後、１１日（日本時間）の混合団体、１６日（同）の個人ラージヒルで再びメダルに挑戦する。

アンナオディネ・ストレム（ノルウェー）が金メダル。Ｗ杯個人総合を２連覇中の女王ニカ・プレブツ（スロベニア）は２位だった。