◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルで日本勢はワンツーフィニッシュとなった。

木村は、小学生の時にスロープスタイル（ＳＳ）が実施種目になった２０１４年ソチ五輪をテレビ観戦。当時の日本代表・角野友基らを始めとしたライダーたちがジャンプ台やレールなどのジブでトリックを決めたり、独創性豊かな滑りを披露する姿に「うわ〜格好いい！ 僕もこれやりたいな」。本格的にＢＡとＳＳに取り組む契機となった。

２３―２４年季にＢＡのＷ杯種目別王者に輝いたが、２４―２５年季から２季に渡って争うミラノ五輪代表選考レースは出遅れた。２４年９月頃、技の練習中に着地でミスし、右足首の脛腓靱帯（けいひじんたい）を損傷。焦りもあったが、オフは「けがしない体」をテーマにフィジカルを強化。月に３週はリハビリと主に足腰を鍛えるトレーニングに充てた昨春に体づくりを一から見つめ直した。五輪シーズンの今季は昨年１２月のＢＡ第２戦から２戦連続の２位に入り、初の五輪切符をたぐり寄せ、初めて夢舞台に立った。

ＳＳは１６日から始まる。「きら」の名前の由来は、機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公が由来だ。父がガンダム好きで「家にめっちゃプラモデルが飾ってある」という。ミラノ大会前半のＢＡで快挙を遂げた２１歳は、後半のＳＳでも飛躍し、主役を演じきる。

◇木村 葵来（きむら・きら）

▽生まれとサイズ ２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。身長１６６センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、１４年ソチ五輪を見たことを機に中学１年でＳＳとＢＡを開始。中学２年でプロ資格を取得。５歳から中学までは体操競技にも励む。２３年１月に初出場したＢＡのＷ杯で３位。２３〜２４年季はＢＡで種目別制覇。２４年全日本選手権ＳＳで初制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。

▽家族構成 両親と今季Ｗ杯ＳＳで２位に入った弟・悠斗（１７）。

▽趣味 メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースファン。推しは大谷翔平投手で、遠征中も配信で試合を観戦。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば、「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。