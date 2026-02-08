◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、いずれも五輪初出場となった日本の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が179.50点で今大会日本勢1号の金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が171.50点で銀メダルを獲得した。長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）は11位、予選をトップ通過した荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）は12位だった。

2度目の試技を終えて木俣がトップ。木村は4位につけていたが、最後にスイッチバックサイドの1980（5回転半）を決めて逆転。最終演技の木俣もバックサイド2160（6回転）で金メダルを狙ったものの、惜しくも失敗した。

ビッグエアでは22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いていたが、日本男子は初のメダル獲得で、金・銀メダルは男女通じて初の快挙となった。日本選手団として1972年札幌五輪のノルディックスキー・ジャンプ70メートル級（現ノーマルヒル）以来となる表彰台独占こそ逃したものの、ワンツーフィニッシュで新たな“お家芸”を印象づけた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード日本選手団は、22年北京大会銅メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）らビッグエア女子、五輪連覇を狙う平野歩夢（TOKIOインカラミ）らハーフパイプ男子、北京大会銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）らハーフパイプ女子に表彰台独占の可能性があり、メダルラッシュも期待できそうだ。