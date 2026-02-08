◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝（大会2日目/現地7日）

スノーボード男子ビッグエアの木村葵来選手が179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルとなりました。また、木俣椋真選手が171.50点の2位で日本勢ワンツーの快挙達成です。

6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点で競うビッグエア。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。

木村葵来選手は1回目に5回転半を成功させ、全体トップとなる89.00点を記録。2回目こそ転倒しましたが、3回目で再度5回転半を成功させ90.50点を叩きだし、大逆転で金メダルを獲得。演技後にはボードを天に掲げ喜びをあらわにしました。

昨季の世界選手権優勝の木俣椋真選手は、1回目に5回転半の大技を繰り出し、完璧な着地で86.25点を記録。さらに、2回目でも同じく5回転半で85.25点。木村選手に次ぐ全体2位で銀メダルとなり、日本人ワンツーとなりました。この種目で男子のメダルは初の快挙。また木村選手は今大会日本勢で初の金メダルでした。

一方、同じく決勝に挑んだ長谷川帝勝選手は、1回目で71.75点を記録しますが、2回目16.00点、3回目28.75点と連続で転倒して全体11位。予選トップで決勝進出を果たした荻原大翔選手は、3本すべて転倒し、得点が伸びず。12人中12位で自身初のオリンピックを終えました。

▽順位1位 木村葵来 179.502位 木俣椋真 171.503位 蘇翊鳴(中国) 168.50