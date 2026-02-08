◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、丸山希（27＝北野建設）が銅メダルを獲得した。同種目のメダルは2018年の平昌五輪で高梨沙羅が銅メダルを獲得して以来、日本女子2人目の快挙となった。

3位で迎えた運命の2回目。丸山はK点を超える100メートルのジャンプでテレマークも決めた。合計261・8点でこの時点でトップに立ち、ガッツポーズ。待ち構えた高梨沙羅らと熱い抱擁をかわした。残る2人、1回目2位のプレブツ（スロベニア）、トップのストレム（ノルウェー）に抜かれたが、重圧をはねのけた。

丸山の銅メダル獲得にネットでは「いったー！」「丸山さん凄い」「ウトウトしてたのがふっとんだ！！！」「やったぞ〜」「おめでとう！」「丸山選手おめでとう」「おめでとー！！メダル第1号ー！！」「今大会、日本勢初メダル〜〜〜〜！！！」「銅メダルおめでとうございます！！」「本当に本当に良かった」と、午前4時30分過ぎにも関わらず祝福の声であふれた。