TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時46分に、暴風雪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 8日04:46時点

南部、五島の海上では、8日朝から8日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■佐世保市（宇久地域）
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■五島市
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■西海市（江島・平島を除く）
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■西海市（江島・平島）
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■小値賀町
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■新上五島町
□暴風雪警報【発表】
　8日朝から8日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s