気象台は、午前4時46分に、暴風雪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

南部、五島の海上では、8日朝から8日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□暴風雪警報【発表】

8日朝から8日夕方にかけて警戒

風向 北西

・外海

最大風速 20m/s



■佐世保市（宇久地域）

□暴風雪警報【発表】

8日朝から8日夕方にかけて警戒

風向 北西

・海上

最大風速 20m/s





