「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本女子のエース、丸山希（２７）＝北野建設＝が１本目９７メートル、２本目１００メートルを飛び、合計２６１・８点で銅メダルを獲得した。１８年平昌五輪の高梨沙羅以来日本勢２大会ぶりのメダル。日本選手団今大会メダル１号となった。４大会連続出場で１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１３位、３大会連続五輪出場の勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝は１４位、同じく４大会連続五輪出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝は１７位だった。

丸山は１本目で首位とわずか１・２点差の３位につけると、逆転を狙った２本目で１００メートルの大ジャンプ。メダルを決めた。飛び終えると、右拳を突き上げてガッツポーズ。高梨ら日本選手らが駆け寄り、抱き合った。

丸山は「苦労した４年間だったので、初日でとれるとは思ってなかったんですけど、うれしいです。確信して飛ぶことができた。１本目よりいいジャンプができた。本当に少しのミスがメダルの色に変わってくると思った。積み重ねてきたことが出せてよかった」と喜びを噛みしめた。

初の五輪舞台はエースの立場で臨んでいる。今季のＷ杯では開幕３連勝を含めて計６勝。今季同１３勝の女王ニカ・プレブツ（スロベニア）を追う筆頭候補だった。ノーマルヒル、ラージヒル、混合団体の３種目での頂点に「五輪で金メダルを取りたいのが一番大きな目標。みなさんがオリンピックに向けて意識してくれているので、楽しみ感は上がってきている」と意欲を示していた。

大けがを乗り越えた。２２年北京五輪の４カ月前に開催された２１年全日本選手権。着地で転倒して左膝前十字靱帯（じんたい）を損傷する重傷を負い、出場がかなわなかった。懸命なリハビリで翌シーズンから復帰したが、恐怖心がつきまとった。Ｋ点を越えるジャンプをすれば着地でしゃがみこんでしまうこともあった。

それでも、ゲートを上げて飛距離を出す練習などから逃げずに取り組み、少しずつ恐れを克服。「ゼロからスタートした４年間で苦しい時間もあったけど、今こうして競技を楽しめている。たくさんの人に支えてもらってまたジャンプが飛べているし、いろんな人が背中を押してくれた」と、感謝の思いを大舞台のジャンプに込めた。

◆丸山希（まるやま・のぞみ）１９９８年６月２日、長野県出身。兄や姉の影響で小学校４年から本格的にジャンプを始めた。飯山高、明大を経て北野建設に所属。世界選手権は４度出場し、２３年大会ではラージヒル４位に入った。昨夏の国際大会、グランプリで個人総合優勝した。身長１６１センチ。