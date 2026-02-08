ロイヤルズが７日（日本時間８日）、代走のスペシャリストとして２０１５年ワールドシリーズ制覇に貢献したテレンス・ゴア氏が６日（日本時間７日）、３４歳で亡くなったと発表した。

ゴア氏のメジャーリーグでのキャリアは全く異例だった。レギュラーシーズン１１２試合でうち代走出場６７試合を数え５２回走って４３盗塁に成功し３３得点。打席に立ったのはわずか８５打席で、初安打はデビュー５年目の２０１８年で、通算７４打数１６安打の打率２割１分６厘。本塁打は１本も打てなかった。

身長１７３センチのゴア氏は２０１１年のドラフト２０巡目でロイヤルズに指名され、２０１４年にメジャーデビューすると、この年は５回走ってオールセーフ。ポストシーズンではさらに３つの盗塁を決め、ロイヤルズの１９８５年以来となるワールドシリーズ進出に貢献した。翌２０１５年には地区シリーズのアストロズ戦に盗塁を決めるなど、チーム３０年ぶりの世界一メンバーとなった。２０１９年にはカブスでキャリアハイの１３盗塁を記録した。

ロイヤルズは公式インスタグラムを更新。「テレンス・ゴアの逝去に深く悲しみを覚え、ご家族とご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と追悼のコメントを寄せた。