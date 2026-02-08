ブンデスリーガ 25/26の第21節 ボルシアＭＧとレーバークーゼンの試合が、2月8日02:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。ボルシアＭＧのヤニック・エンヘルハルト（MF）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

しかし、44分レーバークーゼンが同点に追いつく。ボルシアＭＧの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は88分から交代で出場した。高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2026-02-08 04:30:48 更新