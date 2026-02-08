プロ・リーグ 25/26の第24節 シャルルロワとセルクル・ブリュージュの試合が、2月8日02:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはアントワン・コラッシン（MF）、オーレリアン・シャイドラー（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはウマル・ディアキテ（MF）、オルワセウン・アデウミ（FW）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのゲアリー・マグネ（DF）がPKを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

しかし、17分シャルルロワが同点に追いつく。オーレリアン・シャイドラー（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、28分セルクル・ブリュージュが逆転。フラビオ・ナジーニョ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに34分セルクル・ブリュージュが追加点。フラビオ・ナジーニョ（DF）のアシストからウマル・ディアキテ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

45+2分にセルクル・ブリュージュのウマル・ディアキテ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-3とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から選手交代。エダン・ディオプ（MF）からマカヤ・ディアビ（MF）に交代した。

46分、シャルルロワは同時に2人を交代。アントワン・コラッシン（MF）、ヤシヌ・ハリフィ（MF）に代わりパルフェ・ギアゴン（MF）、ヤシン・ティトラウィ（MF）がピッチに入る。

59分、シャルルロワのパルフェ・ギアゴン（MF）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

61分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。スティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）に代わりイブラヒム・ディアカイト（DF）、ローレンス・アジェクム（MF）がピッチに入る。

68分セルクル・ブリュージュが追加点。ゲアリー・マグネ（DF）がPKで2-4。さらにリードを広げる。

69分、シャルルロワが選手交代を行う。シェイク・ケイタ（DF）からケビン・ファンデンケルホフ（DF）に交代した。

74分、シャルルロワが選手交代を行う。エティエンヌ・カマラ（MF）からフィリップ・シムザック（FW）に交代した。

80分、シャルルロワのパルフェ・ギアゴン（MF）のアシストからケビン・ファンデンケルホフ（DF）がゴールを決めて3-4と1点差に迫る。

85分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）に代わりニルス・デワイルド（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+10分にシャルルロワのジュール・ゴーダン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。セルクル・ブリュージュが3-4で勝利した。

なお、シャルルロワは84分にパルフェ・ギアゴン（MF）、90+1分にレビン・ブルム（DF）、90+5分にアイハム・ウソウ（DF）、90+11分にレビン・ブルム（DF）に、またセルクル・ブリュージュは77分にイブラヒム・ディアカイト（DF）、90+2分にフラビオ・ナジーニョ（DF）、90+3分にニルス・デワイルド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 04:31:15 更新