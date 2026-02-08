ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選2日間を終えた。きょう8日の3日目、注目は12Rだ。

佐藤は舟足の上積みに成功して、レースでも軽快な動きを見せていた。あとはインからスタートに集中するだけ。1マークで先制を果たして、気持ち良く予選最終日へ向かう。対抗は同じく気配良好な尾上。3コースから捲り、捲り差しの両面策で続く。宮之原は艇間を割って浮上を狙う。山田は差して粘る。

＜1＞佐藤翼 感触は良かった。足は全体的にいい。いいところにはいると思う。

＜2＞山田哲也 微調整を失敗。ターンの返りがなかった。直線はいい人にやられるので普通くらい。

＜3＞尾上雅也 出足も伸びもいい。足は文句ない。ただ、舟の向きや乗り心地は多少甘い。ペラの方向性もなんとなく分かってきた。

＜4＞永井彪也 レース足はいいと思う。調整はストライクゾーンに入っている。ただ、もうひと足が来そうなのでペラを煮詰める。

＜5＞宮之原輝紀 変わらず伸びは◎がつく。余裕がある感じ。ただ、ターンで引っかかる感じがあるし、道中も乗りづらい。伸びは落ちそうな感じがするけど乗り心地を求めて調整する。

＜6＞倉持莉々 直線は良さそうだけど、持て余している感じ。もう少しターンの食いつきを良くしたい。