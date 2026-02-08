ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は7日の4日目11Rまで予選が行われ、8日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは11Rだ。

予選を3位で通過した中島は回転調整こそ必要不可欠なものの、スリット気配から鋭い。インで軽快に逃げる。吉川元は11Rで待機行動違反による減点7を科されて3号艇に。気持ちを切り替えて好位全速戦を繰り出したい。山崎は4カドに引いてフルダッシュ一撃狙い。鋭差しから好位の展開もある。足は普通の松井は巧差しで粘り込みたい。

＜1＞中島孝平 回転調整が必要ですね。足はいいけど、乗り心地に多少影響が出ていました。

＜2＞松井繁 リングを換えたけど変わっていないね。後半はまだマシだったけど、しのいでいるだけ。

＜3＞吉川元浩 スタートの足がいいから決めやすい。足はトップを争う体感。もうしっかり合わせるだけ。

＜4＞山崎郡 足重視の調整とはいえ、エンジンのポテンシャルを引き出せていない。ペラ調整を考え直す。

＜5＞田中信一郎 調整やりすぎて落ちていたけど、そこからは戻っている。今ならレースがしやすい。

＜6＞鶴本崇文 捲り差しに入れたのはたまたま。足は良くなっていません。むしろ3日目の方が良かった。