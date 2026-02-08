ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走は」7日、3日目が行われた。きょう8日の4日目、注目レースは予選ラストの12Rだ。

勝手を知るイン戦で平本が、しっかりと稼ぎたい。先マイに燃える。重野は握って回して。磯部は重野の出方を見て臨機応変に構えていく。平田の快パワーは見逃せない。押し上げていくか。

＜1＞平本真之 いい展開。はまりましたね。回り足がもっさりしていて軽快さが全くなかったです。伸びも鰐部（太空海）選手にだいぶ伸びられていました。一回リセットして調整をやり直します。

＜2＞佐藤博亮 回った後の押し感やスリットの足は悪くはなかったです。ただ、上がりの部分と行き足が良くないですね。

＜3＞重野哲之 冷えたというより、整備をして良くなりました。もう少しカカってから前に押してほしい。

＜4＞磯部誠 これならレースはできるという感触はあるけど、足は弱いですね。普通あるか、ないか。

＜5＞黒野元基 前半の方が良かったですね。合えば全体にいいですよ。特にターン回りは凄くいい。

＜6＞平田健之佑 2日目よりバランスが取れて、全部が良くなりました。