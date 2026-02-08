奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。

地元の至宝・三谷ブラザーズを中心視だ。熟知するバンクで三谷竜が鋭く仕掛ければ、兄の三谷将が気迫あふれる援護で別線を止めて差し迫る。松井は単騎で初日特選の再現を果たせば当大会連覇も。佐々木悠も剛脚を存分に発揮して好勝負。芦沢がコースを突いて浮上する。

＜1＞三谷将太 （三谷）竜生へ。

＜2＞芦沢大輔 ついていけなくて苦し紛れで内に行った。紙一重のところだった。思ったより自転車が進んでない。課題が見つかった。佐々木君へ。

＜3＞西村光太 初日に（状態が）戻っている感じがあり、2日目は反省点もあった。力の入れる方向を修正して、しっかり直せていると思う。感触は上向いた。岐阜勢へ。

＜4＞中井太祐 後ろからも来ていたので（番手から）出させてもらった。最後は力負けですね。落ち着いて周りは見えている。ラインのおかげですね。状態はいいと思う。地元3番手。

＜5＞松井宏佑 2分戦みたいな感じになったので、絡まれないところから仕掛けようと。1着に届いたけど、ワンツーできずに反省点はある。日に日に疲れが取れてきて、決勝はもう少しいい走りができると思う。単騎で。

＜6＞棚瀬義大 みんな動いて脚を使っていたので、展開が向いた。自力で。

＜7＞三谷竜生 佐々木（悠）君の動きは見えていなくて、行かれてしまい申し訳ない。脚は問題ない。（地元記念で優出して）もちろん気合が入るし、V目指して頑張りたい。自力。

＜8＞森川大輔 踏みっぱなしで訳が分からなかった。この優出は大きい。準決は疲れもなかった。棚瀬君にしっかりついていく。

＜9＞佐々木悠葵 後方になってしまったので、詰まったところで無理やり行った。アップも長くできたし感触は良かった。自力。