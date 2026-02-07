こんな時に魔が差すんです。男性の浮気が始まる「きっかけ」
誠実そうな男性であっても、魔が差して浮気をしてしまう可能性は否定できません。
そこで今回は、そんな男性の浮気が始まる「きっかけ」を紹介します。
彼女に失望したとき
彼女の自分への態度、彼女の行動に失望したときなどに、男性は他の女性に目を向けてしまうことがあります。
きっと「彼女よりももっと素敵な女性がいるはず」という気持ちになってしまうのです。
いい意味でのギャップは彼氏の愛情を高めますが、悪い意味でのギャップは彼氏に浮気心を起こさせるきっかけになることがあるので注意しましょう。
彼女とのすれ違いが続いたとき
彼女とのすれ違いが続いていて、コミュニケーションが不足してきた時に浮気をしてしまう男性も。
生活サイクルが違ったり、仕事の状況が噛み合わなかったりなど、すれ違いにつながる要素は色々あるので、彼氏とコミュニケーションが取りにくいと感じることがあるなら、コミュニケーションを増やすための行動を意識的に取るようにしましょう。
好みの女性からアプローチされたとき
好みの女性からアプローチされたことをきっかけに、浮気心を起こす男性も少なくありません。
彼女としてはどうしようもないことかも知れませんが、彼氏の女性の好みはある程度把握できているはずなので、彼氏の周囲に要注意人物がいるようなら、その女性とできるだけコミュニケーションを取らないように彼氏を誘導することも必要と言えるでしょう。
彼氏がどんな誠実なタイプであったとしても、浮気のきっかけを与えないようにぜひ今回紹介した事象には注意してみてくださいね。
