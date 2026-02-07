バッグやスマホに“じゃら付け”したい！【3COINS】大人女性におすすめ「激かわキーホルダー」

バッグやスマホにじゃらっと付ける「キーホルダー」は、今季の一大トレンドとして注目の存在。手軽に取り入れるなら【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーも要チェック！ いつものバッグにプラスするだけで、旬度をグッと高めてくれます。ぜひ早めにチェックしてみて。

ふんわりハートと大人かわいい色味

【3COINS】「ハートチャームキーホルダー」\660（税込）

ふんわりとしたハート型チャームがキュートなキーホルダー。暖かみのある素材感とやさしいブラウンカラーで、大人の装いにすっと馴染んでくれそうです。カラビナ部分がハート型になっているのも見逃せないポイント。存在感はあっても派手すぎないキーホルダーを探している大人女性におすすめのアイテムです。

ダブルリボンで大人かわいさをプラス

【3COINS】「ダブルリボンキーホルダー」\330（税込）

2種類のリボンモチーフが重なった、フェミニンなキーホルダー。メタリックな輝きと上品なパール調ビーズが目を引き、存在感のあるアクセントに。カラビナから取り外してそれぞれの単体使いも可能です。バリエーションはシルバーカラーのほか、クリアレッドとブラックの3種類。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。