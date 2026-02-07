“丁寧な暮らし”に疲弊。「家事が苦痛になってきた」SNSを辞めたら『家の中が綺麗になったワケ』

自分に合った住まいの整え方や、家事のスタイルを見つけるのは、意外と難しいものです。誰かにとっての「快適」が、自分や家族の生活にそのまま当てはまるとも限りませんよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。

憧れのライフスタイル

私はずっと、SNSに溢れる整然とした「丁寧な暮らし」に憧れていました。

統一感のある収納ケース。

整然と並べられたリネン類。

綺麗にラベルが貼られた、おしゃれな詰め替えボトル。

ガラス容器に並ぶ手作りの常備菜。

それらはとても洗練されて見え、私もこんなふうにすっきり暮らしたい！ と必死に真似をしていたものです。

無駄がなく完璧に美しく整えられた空間は、見ているだけで心が豊かになるようで。

画面の向こうの理想の暮らしに、いつも心を奪われていました。

理想を追うほどに遠ざかる

ところが、理想を維持する毎日は想像以上に大変でした。

ボトルの詰め替えやラベルの貼り直しに追われる日々。



リネン類は整然と並べるどころか、物干しから取り込んだままソファに山積み。



使い切れず傷んでいく野菜を見て、罪悪感に苛まれ……。

SNSの中の人たちは、画面には映らない苦労を感じさせず、余裕を持って生活を楽しんでいるように見えるのに。

私はその理想に追いつくために、家事がどんどん苦痛になり、心に余裕がなくなっていったのです。

ほんの「ひと手間」が、いつの間にか自分を縛る重荷になってしまいました。

自分が楽な方法へシフト

ある日、ラベルを貼り直そうとして、指をピッと切ってしまった瞬間。



張り詰めていた糸が、ぷつりと切れました。



指先ににじむ血を見ながら、不意に「私は一体、何のためにこんなことをしているんだろう」と虚しさが込み上げたのです。

豊かに暮らすための家事で、自分が追い詰められている矛盾に気づきました。

私は一旦SNSを見るのをやめ、「誰かの正解」ではなく自分の足元を見直すことにしました。