「このままでいい？…」不倫関係に違和感を覚えた女性が“立ち止まる瞬間”
不倫関係が始まって、最初は見ないふりをしていた小さな違和感。でも、ある日それがはっきり形を持って現れる。「何かがおかしい」「この関係、私だけが頑張っているかも」。不倫女性が次の段階に進むのは、別れを決意したときではなく、もうその違和感を誤魔化せなくなったときです。
彼の言葉を待つ時間が苦しくなった
彼からの連絡を待つこと、なかなか予定が決まらないこと、期待しては肩透かしを喰らう流れ。その繰り返しに、自分の心が少しずつ疲れていくものです。以前は耐えられていたことが、ある日突然つらくなるのは、無理をしていた自分に気づいたからでしょう。
未来の話が現実から遠ざかっていく
不倫相手の「いつか」「そのうち」という言葉に、もう安心できなくなってきた。具体的な行動が伴わないまま時間だけが過ぎることで、自分の人生が止まっている感覚が強くなっていくのは当然のことです。そうなると期待と現実の差が、違和感としてはっきり見えてきます。
彼の気持ちより自分の気持ちを優先するように
彼がどう思っているかより、「私はこの関係で幸せなのか」を考える時間が増えていく。相手中心だった視点が、自分に戻ってきた瞬間、関係のバランスが崩れて見えるようになります。それは、依存から抜け始めているサインです。
違和感に気づくことは、別れを決めることと同じではありません。でも、そのまま進むこともできなくなるのが現実。立ち止まる瞬間こそ、自分の人生を取り戻す準備期間のスタートです。 ※画像は生成AIで作成しています
