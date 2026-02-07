卒業・入学式に何を着る？ 上質な【ANAYI】オケージョン服が人気！

エレガンスなスタイリングがお得意な【ANAYI】の「エターナルライン2026」がファッション感度の高い女性に大人気。ANAYIの「エターナルライン」とは、卒入学式などの学校行事お宮参りや七五三などのハレの日にも活躍する、上質でタイムレスなオケージョンウェアシリーズのこと。行事にぴったりなお洋服はもちろん靴やブローチまで丸ごとそろっています！

この春注目のツイードアイテムもバリエーション豊富

左のジャケット\66,000・ワンピース\71,500・右のカーディガン\46,200・左のイヤリング\13,200・コサージュ\15,400（ANAYI）

今年の春注目のミックスツイード生地を使用したアイテムも、「ANAYI」なら上質なものがバリエーション豊富です。ネイビーカラーの細やかなツイード柄のワンピースは華やかながらも目立ちすぎず、さり気なくエレガントな印象に。シンプルなデザインなので着回し力も抜群で、ハレの日はもちろん、普段使いにも大活躍！

（写真中央）のツイードワンピースに、（写真左）のノーカラージャケットを合わせたかっちりとしたスタイリングや、（写真右）の同ツイードをドッキングしたニットカーディガンで少しカジュアルダウンさせた合わせなど、好みに合わせてセットで購入できるのも嬉しいポイント。

春のオケージョンコーデに華やぎを添える注目のコサージュも、ネイビーカラーのシルクオーガンジー素材なら、使いやすくて便利です。

爆発的人気：機能性素材を使った美シルエットのテーラードジャケット

左のスカート\37,400・ジャケット\59,400・右のオールインワン\55,000・左のネックレス\16,500・右のネックレス\19,800・"TONY BIANCO"の靴\38,500・ワンハンドルバッグ\49,500（ANAYI）

使いやすい濃紺シングルのテーラードジャケット（写真中央）が売れています！ウエストベルトが施されていて、スカートにもパンツにも合わせやすい美シルエットなデザインが魅力的。

そして、撥水・吸水、透湿加工に汗シミ防止の機能も持たせた高機能素材を使用しているのだそう。ベルトのバックルもボタンもジャケットと同じ深みのあるネイビーで仕上げていてコーディネートを邪魔しないので、モードなテイストにもスイートなスタイリングにも活躍します。

（写真左）オーガンジー素材のふんわりスカートを合わせたレディなスタイリングや、（写真右）同色・同素材を使用したオールインワンを合わせたモードなスタイリングもおすすめ。

完売必須の人気のプリーツスカートは、裾に向かってプリーツ加工を消し、歩くたびにふわふわと揺れる軽やかな仕上がりに。

フロントがカシュクールデザインになったオールインワンは、ジャケットと同じ機能性素材を使用していてこちらも便利です。

トレンド感のある軽やかなハレの日スタイルを目指すなら

キュロットパンツ\35,200・ボウタイブラウス\31,900・ワイドパンツ\31,900・ベルト\15,400・バッグ\47,300（ANAYI）

とろみ感とストレッチ性のあるダブルクロス素材で仕上げた、深みのあるネイビーのボウタイリボンブラウス（写真中央）と同色・同素材のワイドパンツ（写真右）で、今季らしいリラックス感がありながらも品のあるセットアップスタイルに。ブラウスは配色使いで顔まわりを華やかに演出します。

ボウタイブラウスを、程よいシボ感とハリ感のあるネイビーのキュロットパンツ（写真左）に合わせたトレンド感のあるバランスもおすすめ。スカート見えするキュロットパンツなので大人でも履きやすく、まだ寒い時期はブーツに合わせたり、少し暖かくなってきたらパンプスに合わせたり、オケージョン以外にも普段使いで大活躍してくれそうです。

合わせている濃紺のワンハンドルバッグ（写真右）も、ハレの日対応にひとつ持っておくと便利！

今回はエレガントなスタイリングがお得意な「ANAYI」から、濃紺アイテムを中心にしたオケージョンウェアをセレクトしました。お洋服はもちろん、品のある小物までそろえられるので、ぜひチェックしてみてください。

senior writer：Eiko Yanagibori