この楽ちんさ、病みつきかも♡【40・50代】乾かすだけでキマる！「ラクしゃれヘア」

きちんと見えるのにラクにきまるヘアスタイルがあれば、日々忙しく過ごす40・50代にも心強い。今回ご紹介するのは、手間いらずなのに上品さを演出できる「ラクしゃれヘア」です。乾かすだけでおしゃれにきまり、自然なこなれ感が出るのが魅力です。40・50代も挑戦しやすいヘアスタイルをピックアップするので、ぜひ参考にしてみて。

クセを活かしたレイヤーボブ

自然な毛流れがおしゃれなレイヤーボブ。@ema_nishibuさんは「少しクセがあっても、レイヤーボブならクセを生かせます！」とコメントしていて、クセを活かしてナチュラルに仕上がるのが魅力です。レイヤーによって軽やかな毛流れが引き立っています。

美シルエットのショートボブ

こちらは、@urano_kazuyukiさんが「軽さと動きのあるくびれショートスタイル」「乾かすだけで可愛くなれる」と紹介しているヘアスタイル。カットによって後頭部に丸みが演出されていて、きれいなシルエットを簡単に再現できるのが嬉しいポイントです。

手ぐしできまる上品なボブ

まとまりのある上品なボブスタイル。ハイライトによって立体感が演出されています。@iimuro_yukiiさんによると「普段は手ぐしで乾かしてオイルを付けるだけ」とのこと。スタイリングやヘアアレンジが苦手な人にもおすすめです。

若々しい印象の長めボブ

こちらは、@iimuro_yukiiさんが「乾かすだけでまとまる時短ヘア」と紹介しているヘアスタイル。まとまりのある長めのボブで、いざという時に結べるのも嬉しいポイントです。ツヤのあるカラーをプラスして、若々しい印象に導いています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@urano_kazuyuki様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri