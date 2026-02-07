このクオリティで330円！？【ダイソー】倍額出してでもゲットしたい♡「ディズニーバッグ」

デイリーに使っているバッグがそろそろ買い替え時なら、持ち歩くだけで気分が上がりそうなアイテムを選びたい！ そんな人におすすめしたいのが、ディズニーキャラクターがデザインされたバッグ。今回は【ダイソー】から、プチプラなのに可愛らしいディズニーバッグをご紹介します。デザイン性も実用性も備えたバッグは、お値段以上かも。

中綿入りのぷっくりフォルムがアクセント

【ダイソー】「ショルダーバッグ（フィガロ）」\330（税込）

ピノキオに登場する黒猫フィガロのショルダーバッグ。上品な刺繍入りのデザインで、大人もデイリー使いしやすそうです。中綿入りのぷっくりとしたフォルムも、可愛らしいアクセントに。コンパクトなサイズ感ですが、二つ折りの財布がすっぽりと入り、見た目以上に収納力がありそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「軽量なつくりで肩への負担も少ない」とのことで、プチプラながら優秀なバッグです。

大人が使いやすいシンプルなデザイン

【ダイソー】「ナイロントートバッグ（ミッキーマウス）」\330（税込）

黒を基調としたシンプルなトートバッグは、カジュアルにもきれいめにもマッチしそう。フロントにはミッキーの刺繍が施されており、プチプラながら高見え。持ち手は約55cmあるので、肩掛けもできそうです。開口部はファスナー付きで中身が見えず、防犯面でも安心。トレンド感のあるワンハンドルで、おしゃれを底上げできるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M