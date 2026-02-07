「脚はなるべく見せたくない」40・50代へ！【ZARA】サッと着ておしゃれ「ロング丈ワンピ」

脚の露出は抑えながら、おしゃれに見えるワンピースがほしい！ そんな大人女性には、洗練された大人の魅力を演出できそうな「ロング丈ワンピース」がおすすめです。今回は、ロング丈でも重た見えしにくいワンピースを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。上品な雰囲気で、大人コーデをセンスよく格上げできるかも。

ナチュラルなメリハリシルエットをメイク

【ZARA】「バットウィングスリーブニットワンピース」\7,990（税込）

やわらかな雰囲気のニット素材を使用したロング丈ワンピース。肩を動かしやすい、アームホールにゆとりあるデザインが特徴的です。ウエストはフィットしつつ、ストンと落ちる縦ラインで脚線を上手にカバー。すっきりとした印象を目指せそうです。モックネックが首元にほどよいきちんと感を添え、1枚で着てもラフに見えにくいのがポイント。

上品シルエットで大人に似合うロング丈

【ZARA】「チェック柄シャツワンピース」\8,590（税込）

柄物ながら配色がシックなので、派手になりにくく大人の装いに取り入れやすい一枚です。ロング丈で脚のラインをカバーしつつ、ウエストのプリーツでメリハリをメイク。カジュアルな印象のチェック柄ながらも、上品な着こなしを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M