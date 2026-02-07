「ふわもちっ♡」「新感覚！」【ファミマ】食感を楽しむ◎「新作スイーツ」

2026年1月13日から販売を開始した【ファミリーマート】の「新作スイーツ」は、食感を楽しめるスイーツ！ ふわふわ & もちもちや、パリパリ & ガリザクなど、さまざまな歯ごたえを楽しむスイーツとなっている模様。一度食べたらクセになりそうな食感に、沼落ちしてしまう予感が満載。今回は、そんな味と食感を同時に楽しむファミマの新作スイーツを紹介します。

パリパリ、ガリザク！ 歯ごたえも楽しむスイーツ

1点目の注目商品は「クリスピーキャラメルサンド」。キャラメルコーティングに包まれたキャラメルソースとキャラメルクリームが、ビスケット生地でサンドされています。@oyatsu_panponさんによると、「新感覚サンド」「ビスケットがパリッとガリザクのインパクトのある食感で、なめらかクリームとの対比が面白い」とのこと。もちろん、食感だけでなくキャラメルの風味の満足度も高そうです。

しっかり甘めのふわもち食感！

注目スイーツの2点目は、「スモア風マシュマロブラウニーサンド」。ローストナッツがトッピングされたブラウニーで、キャラメルクリームとマシュマロクリームをサンドしたスイーツです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「表面はサクッと、中はしっとりしたややほろ苦なブラウニー」「ふわもちっとしたしっかり甘めなマシュマロクリーム」とのことで、こちらも独特の歯ごたえを堪能できるかも。さらに、「しっかり甘めで美味しいスイーツ」というコメントもあり、「今日は甘いものを食べたい気分」という人は、すぐにファミマをチェックしてみて。

さまざまな食感を楽しめそうな【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。味わいにも大満足できそうなスイーツは、見逃し厳禁です！ 気になる人はさっそく、お近くの店舗へ足を運んでみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる