短いのに、程よく女っぽい♡【40・50代】にハマる「上品見えショートボブ」

髪のボリュームダウンやのっぺりした印象が気になる40・50代は、ショートボブをぜひ候補に入れてみて。顔まわりに長さを残すことで女性らしく仕上がり、軽さによってふんわり見えやすくなるのもメリットです。上品な雰囲気をまとえそうなショートボブを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

丸みをつけて横顔まで美しく

レイヤーで後頭部に丸みをつけると、頭の形が綺麗に見えやすくなります。キュッと締まった襟足との対比で、さらにボリュームが強調された印象に。絶壁や髪の細さからくるのっぺり感といった悩みを、ナチュラルにカバーしやすいシルエットです。上品で落ち着いていながらも顔まわりには動きがあり、前から見ると女性らしい柔らかさも感じられそう。

くびれをつけるとセンシュアルに変身

@rico_salonさんが「首が綺麗に見える」と紹介するスタイル。レイヤーをたっぷり入れてラフな動きを加え、襟足に少しくびれを出せば、色っぽいけれどカジュアルさもある絶妙なデザインに仕上がります。トレンド要素のひとつである、軽やかな質感のおかげで、今っぽさを演出しやすい点も魅力的。

重めラインできちんと感をアピール

ツヤが印象的なこちらは、「削ぐところは削ぎ、綺麗なフォルムになるようにカット」したという、@chikara.ito___さんによるショートボブ。表面が長く毛先に重みがあるため、収まりがよくクラシカルな印象です。暗めのくすみブラウンも相まって、フォーマルなシーンにもマッチするスタイルに。

若見えに近づく前下がりシルエット

丸みの位置を高めに設定した、奥行きのある前下がりのシルエット。レイヤーの量は控えめながらもふんわり感があり、重力に逆らった軽さを感じさせるため若々しいイメージにつながりそう。顔まわりは長めに残してフェイスラインをカバーすることで、小顔見えも狙えるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@rico_salon様、@chikara.ito___様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S